Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Kontakt-Beschränkung wird wieder aufgehoben

Kreis Mettmann 62 neue Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt für Montag. Weil die Inzidenz seit fünf aufeinander folgende Tage unter dem Wert von 350 gewesen ist, entfallen die Beschränkungen, nach denen private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesen im öffentlichen und privaten Raum mit maximal 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich zulässig sind.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 2900 Infizierte erfasst, 7 mehr als Sonntag. Davon leben in Erkrath 292 (, in Haan 165, in Heiligenhaus 201, in Hilden 279, in Langenfeld 259, in Mettmann 257, in Monheim 282, in Ratingen 542, in Velbert 547 und in Wülfrath 76.