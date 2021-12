Hilden : Friedhofsgebühren sinken 2022 deutlich

Hilden Alle Bestattungsarten werden im kommenden Jahr billiger – zwischen vier und 17 Prozent, hat die Politik. Das hat mit der guten Auslastung der Hildener Friedhöfe und der Rückerstattungen von zu viel gezahlten Gebühren aus den Vorjahren zu tun.

Ein Kriterium ist die Auslastung. Die Kosten für den Betrieb der Friedhöfe werden auf die Anzahl der Beisetzungen und die damit verbundenen Dienstleistungen verteilt. Je weniger Beisetzungen, um so höher muss die Gebühr ausfallen, weil die Betriebskosten dann auf weniger Schultern verteilt werden. In Hilden werden auf den drei städtischen Friedhöfen pro Jahr rund 600 Menschen bestattet. Das ist ein guter Wert. Die Auslastung hat etwas mit der Attraktivität der Friedhöfe zu tun. 2020 wurden in Hilden 597 Menschen beigesetzt: 404 in einer Urne und nur 193 in einem klassischen Sarg. Schon seit rund zehn Jahren hat sich die Bestattungskultur in diese Richtung verändert. Die Stadt hat das rechtzeitig erkannt und bietet zahlreiche Varianten für Urne und Sarg-Bestattung an: anonym, pflegeleicht, als Baumbestattung, Kolumbarium, Aschestreufeld oder im Begräbniswald.