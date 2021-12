Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei Todesfälle und 264 neue Infektionen

Kreis Mettmann 264 Neu-Infektionen meldete das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Dienstag; mehr als viermal so viele wie für Montag. Es gab drei neue Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 2764 Infizierte erfasst, 136 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 262 (-30; +21 neu infiziert), in Haan 161 (-4; 22 neu), in Heiligenhaus 183 (-18; 12 neu), in Hilden 261 (-18; 22 neu), in Langenfeld 238 (-21; 20 neu), in Mettmann 252 (-5; 16 neu), in Monheim 266 (-16; 24 neu), in Ratingen 532 (-10; 65 neu), in Velbert 524 (-23; 52 neu) und in Wülfrath 85 (+9; 10 neu).