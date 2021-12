Hilden : Ökoworld AG spendet 500.000 Euro für neue Kita-Plätze

Hilden Die Ökoworld AG unterstützt die Sozialpädagogische Einrichtung SPE Mühle mit einer halben Million Euro. „Ich tanze vor Freude“, ist Sven Lutter, Geschäftsführer der SPE Mühle, überglücklich und gerührt zugleich.

Was für ein Weihnachtsgeschenk: Die Ökoworld AG spendet 500.000 Euro für neue Kindergarten-Plätze in Hilden .

Als Alfred Platow, Vorstandsvorsitzender der Ökoworld AG und gelernter Sozialarbeiter, hörte, dass in Hilden fast 200 Kinder auf einen Kindergartenplatz warten, stand für ihn fest, dass sein Hildener Unternehmen hier helfen wird. Er und sein Vorstandskollege Torsten Müller setzten sich mit der Stadt Hilden in Verbindung und fragten nach, inwiefern es Potenzial gibt, bestehende Kindergärten auszubauen oder neue Kindergärten zu eröffnen. Nach kurzen Überlegungen fiel die Wahl auf die Sozialpädagogische Einrichtung Mühle (SPE) Hilden.

„Die SPE Mühle hatte zu diesem Zeitpunkt schon einen konkreten Plan zum Ausbau eines Kindergartens und der Erweiterung um zwei Gruppen“, erläutert Alfred Platow: „Im Anschluss hieran soll ein weiterer Kindergarten mit fünf Gruppen ausgebaut werden, den die SPE Mühle übernehmen wird. Der Plan zum Ausbau war gut durchdacht und stand in den Startlöchern: das einzige Problem war die Finanzierung. Durch Änderungen im Bauplan und den steigenden Baupreisen wuchs der Eigenanteil für die SPE Mühle rasant an. Ein Teil der Kosten entfällt auf das Land, der Eigenanteil wurde aber immer größer. Dass das Hochwasser im Juli 2021 Teile des Gebäudes überflutete, kam noch erschwerend hinzu.“

In diesem Jahr hatte die Ökoworld AG bereits Luftreinigungsgeräte im Wert von über 80.000 Euro an Hildener Schulen gespendet.

Alfred Platow hat die Vermögensberatung Ökoworld AG mit seinem Kollegen Klaus Odenthal in einer Garage in Hilden gegründet. Das Unternehmen ist mittlerweile 46 Jahre alt und mit seinen nachhaltigen Investments, die Ethik, Ökologie und soziale Aspekte im Angebot von Investmentfonds, Betrieblicher Altersversorgung und Rentenversicherungen in den Fokus stellen, auch für seine Kunden sehr erfolgreich. Ökoworld verwaltet aktuell mehr als vier Milliarden Euro Kunden-Einlagen.

Die Hildener Fondsgesellschaft investiert das Geld ihrer Kunden ausschließlich in nachhaltige Unternehmen und Produkte.Die hauseigene Fondsgesellschaft hat eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung. Sie prüft, ob Unternehmen und ihre Produkte tatsächlich ethisch-ökologischen und sozialen Gesichtspunkten standhalten. Dazu reisen die Mitarbeiter in alle Welt, schauen sich die Produktionsbedingungen am Ort an. Mehrere tausend börsennotierte Firmen haben die Prüfung von Ökoworld bislang bestanden – weltweit. Dazu gehören eine indische Kindertagesstätte genauso wie der norwegische Hersteller von Pfandflaschen-Rückgabeautomaten, der brasilianische Produzent ökologischer Kosmetika oder der US-amerikanische Produzent wassersparender Bewässerungsanlagen für die Landwirtschaft.