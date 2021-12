„Fairtrade-Stadt“ Geldern : Café Gänseblümchen setzt auf fairen Handel

Geldern Das Café Gänseblümchen ist neuer Partner in Sachen Fairtrade. Katharina Heisig hat jetzt auch faire Produkte in ihrem Frühstückscafé im Angebot. Damit unterstützt sie auf lokaler Ebene den fairen Handel.

Das Café Gänseblümchen ist neuer Partner in Sachen Fairtrade. Die Steuerungsgruppe der Kampagne „Fairtrade-Stadt Geldern“ freut sich über den 65. Partner. Karl-Heinz Pasing und Hubertus Heix von der Steuerungsgruppe begrüßten Katharina Heisig vom Gänseblümchen als neuen Partner. Katharina Heisig vom Café Gänseblümchen in der Hülser-Kloster-Straße 22 in Geldern hat jetzt auch faire Produkte in ihrem Frühstückscafé im Angebot. Damit unterstützt sie auf lokaler Ebene den fairen Handel. Mit der Auszeichnung als „Fairtrade-Stadt“ und der Titelerneuerung vor zwei Monaten steht Geldern in der Verpflichtung, Impulsgeber für fairen Handel und Nachhaltigkeit im kommunalen Bereich zu sein. Die Steuerungsgruppe arbeitet daran, dass sich noch weitere Unterstützer finden lassen.