Aus dem Polizeibericht : Betrunkener springt auf Straße und schlägt um sich

Die alarmierte Polizei entdeckte den randalierenden Erkrather auf der Benrather Straße. Foto: dpa/Daniel Karmann

Hilden/Erkrath Ein stark alkoholisierter Mann hat am frühen Montagmorgen in Hilden zunächst den Straßenverkehr gefährdet und einen Autofahrer angegriffen. Anschließend randalierte der Mann an einem Lokal und bedrohte den Geschäftsinhaber.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 53-jähriger Erkrather war gegen 4.30 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Benrather Straße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zum Fritz-Gressard-Platz trat ein Mann plötzlich auf die Fahrbahn und zwang den Autofahrer zu einer Vollbremsung. Anschließend versperrte der Mann dem 53-Jährigen den Weg, hinderte ihn an der Weiterfahrt und schlug gegen ein Seitenfenster des Autos. Der Autofahrer alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann, einen 33-jährigen Düsseldorfer, an der Berliner Straße antreffen. Dort hatte er zwischenzeitlich an der Seitentür eines Lokals randaliert. Er bedrohte den Geschäftsführer des Lokals und forderte Geld. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,02 Promille. Konsequenz für den 33-Jährigen: Blutprobe in der Polizeiwache, Ausnüchtern im Polizeigewahrsam und mehrere Strafanzeigen.

(-dts)