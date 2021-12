Hilden : Altkleidersammlung: Das ändert sich

Hilden Die Altkleider-Behälter an den Glascontainerstandorten werden im Januar 2022 abgezogen. Altkleider können dann auf dem Bauhof Auf dem Sand oder in den Behältern von karitativen Vereinen auf bestimmten Parkplätzen abgegeben werden.

Altkleider sind ein Wertstoff. Bislang hatte die Stadt dem Roten Kreuz, den Johannitern und den Maltesern ohne Gebühr gestattet, rund 80 Container im öffentlichen Straßenraum in Hilden aufzustellen und Altkleider zu sammeln.

Das ist nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf nicht mehr möglich. Geklagt hatte ein kommerzielles Unternehmen, das auch Sammelbehälter aufstellen wollte. Als die Kommune den Antrag abwies, zog das Unternehmen vor Gericht. Die Richter stellten fest: Die Sammelpraxis in Hilden verstoße gegen geltendes Recht. Die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis dürfe sich nicht an der Gemeinnützigkeit orientieren.

In Hilden werden pro Jahr rund 280 Tonnen Altkleider über die Container eingesammelt.

Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser erlösten mit den Altkleidern rund 24.000 Euro pro Jahr, mit denen sie ihre gemeinnützige Arbeit finanzierten. Etwa Sanitätsdienste für große Feste in Hilden .Die drei caritativen Vereine rechnen mit Einbußen durch die erzwungene Neuorganisation der Altkleidersammlung.

Stadtrat und Verwaltung zogen daraus die Konsequenzen. Die Sammlung von Altkleidern wird in Hilden deshalb ab 2022 neu organisiert. Die Stadt will verhindern, dass weitere Container überall im öffentlichen Straßenraum herumstehen. Deshalb müssen alle Altkleider-Container dort verschwinden. Nur so lässt sich das rechtlich sauber regeln.