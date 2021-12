Geplante Umbauten an Autobahn : A3-Standstreifen frühestens 2027 nutzbar

Geplante Umbauten an Autobahn

An der Raststätte Ohligser Heide laufen die Arbeiten zur Grundsanierung der A 3. Erst wenn diese Maßnahme beendet ist, könnten die Standstreifen als vierte Spuren genutzt werden. Ziel ist, ab 2030 eine umfassende Verbreiterung der A 3 anzugehen. Dies würde mehrere Jahre dauern. Foto: Guido Radtke

Hilden/Solingen Die temporäre Freigabe der Streifen als Fahrspuren braucht laut Autobahn GmbH Zeit. Ob sich die Maßnahme lohnt, ist offen, soll doch 2030 der große Ausbau starten. Ausbau-Gegner fordern hingegen die Standstreifen als Dauerlösung.

Seit einigen Tagen können Autofahrer auf der A3 in Höhe des Parkplatzes Reusrather Heide sowie in Fahrtrichtung Oberhausen wieder alle drei Fahrspuren nutzen. Nachdem nämlich im Frühsommer bei Bauarbeiten an einer Gasleitung Teile des Seitenstreifens abgerutscht waren und die Autobahn darum verengt werden musste, sind die Instandsetzungen inzwischen soweit fortgeschritten, dass dieses Nadelöhr zumindest ein bisschen entschärft werden kann.