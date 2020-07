Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Infektionszahl bleibt konstant

Kreis Mettmann Die Zahl der im Kreis Mettmann am Coronavirus Infizierten blieb zwar konstant bei 97 labortechnisch bestätigten Fällen. Aber innerhalb der zehn kreisangehörigen Städte gab es ein Auf und Ab.

Davon leben in Erkrath 5, in Haan 5 (plus 1), in Heiligenhaus 6 (minus 5), in Hilden 13, in Langenfeld 6 (plus 1), in Mettmann 4, in Monheim 7 (minus 3), in Ratingen 28 (plus 3), in Velbert 23 (plus 4) und in Wülfrath 0 (minus 1).