Hilden : Zehn von 14 Gastro-Kontrollen in Ordnung

Hilden Das Ordnungsamt hat am Donnerstagabend in der Innenstadt erstmals Restaurants überprüft, ob die Corona-Schutzvorschriften und die Dokumentation der Gäste-Adressen eingehalten werden.

In sieben Lokalen gab es keine Beanstandungen, berichtet Ordnungsamtsleiter Michael Siebert. In drei Gaststätten ging es nur um Kleinigkeiten, da habe eine Belehrung gereicht. In zwei Fällen seien die Namen und Adressen der Gäste nicht wie vorgeschrieben dokumentiert worden: „Das hat Bußgeldverfahren zur Folge.“ In zwei weiteren Fälle müsse noch geprüft werden, ob die festgestellten Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung für ein Bußgeldverfahren reichen.