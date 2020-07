Kommentar : Rückgrat und Motor unserer Stadt

Meinung Hilden Erst die Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts hat aus dem Dorf Hilden die Stadt Hilden gemacht. Der Wohlstand kam und wuchs stetig an. Mit ihm kamen immer mehr Menschen nach Hilden, immer mehr Firmen siedelten sich an.

Doch nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem kaum noch Flächen zur Verfügung stehen, Expansion also nicht mehr möglich ist. Stadt und Politik müssen daher dafür sorgen, dass die bereits ansässigen Unternehmen auch in Hilden bleiben wollen und nicht nach links in Richtung Monheim oder Leverkusen schielen. Die Firmen schätzen Hilden wegen seiner guten Anbindung und seiner Wirtschaftsförderung. Das alles ist schon gut – aber es kann auch noch besser werden. Damit Hilden den Wohlstand halten kann, ist das auch dringend notwendig.