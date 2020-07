Aus dem Polizeibericht : Falsche Polizisten stehlen Seniorin Geld und Schmuck

Hilden Trotz aller Warnungen der Polizei ist es wieder passiert. Eine 83-jährige Hildenerin ist am Mittwochnachmittag (29. Juli) Opfer von zwei Trickbetrügern geworden.

Die beiden Männer gaben sich als Polizisten aus, verschafften sich Zugang zur Wohnung der alten Dame und verschwanden mit ihrem Schmuck und Bargeld. Die beiden Betrüger hatten die Seniorin an deren Haustür erwartet mit der Hiobsbotschaft: „Bei Ihnen ist eingebrochen worden.“ Die angeblichen Polizisten erschlichen sich das Vertrauen der Seniorin. Sie ließ die vermeintlichen Beamten in ihre Wohnung, damit diese dort den angeblichen Tatort in Augenschein nehmen konnten. Einer der Täter verwickelte die an Demenz erkrankte Frau in ein Gespräch, der andere durchsuchte vermutlich die Wohnung und steckte Geld und Schmuck ein. Nachdem die Männer wieder weg waren, informierte die 83-Jährige ihre Tochter. Diese stellte den Diebstahl fest und rief die Polizei. Die Betrüger waren etwa 20 und 30 Jahre alt, der eine sehr schlank, der andere dicklich. Beide trugen kurze Hosen und T-Shirt. Hinweise an 02103 898-6410.