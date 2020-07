Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zuwachs von 10 Fällen an einem Tag

Kreis Mettmann Auf knapp 100 Infizierte ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten gestiegen. Seit Mittwoch sind erneut zehn Fälle hinzugekommen. Das geht aus dem Zahlenpaket hervor, das das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag vorlegte.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 97 Infizierte (plus 10 gegenüber Mittwoch). Davon leben in Erkrath 5 (plus 1), in Haan 4 (plus 2), in Heiligenhaus 11 (minus 2), in Hilden 13 (plus 2), in Langenfeld 5 (plus 1), in Mettmann 4, in Monheim 10, in Ratingen 25 (plus 5), in Velbert 19 (plus 1)und in Wülfrath 1.