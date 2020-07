Post-Service in Hilden : Postkästen werden weiter um 18 Uhr geleert

Die Postkästen an der Postbank-Filiale Robert-Gies-Straße in Hilden werden weiterhin um 18.00 Uhr geleert, an der Hoffeldstraße 70 und Benrather Straße 56 weiterhin um 16.30 Uhr. Foto: dpa/Oliver Berg

Hilden Ob bekannt sei, dass die Deutsche Post die letzte Leerung der Briefkästen klammheimlich auf 15 Uhr vorverlegt habe, fragt die CDU-Fraktion die Verwaltung. Die Wirtschaftsförderung hakte nach.

Ergebnis Laut Post habe es einen Computerfehler gegeben. Dadurch seien alle Leerungszeiten beim postfinder (https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html) für einige Zeit auf 15 Uhr gestellt worden. Dieser Fehler ist behoben worden. Die Postkästen an der Filiale werden weiterhin um 18 Uhr geleert, an der Hoffeldstraße 70 und Benrather Straße 56 weiterhin um 16.30 Uhr. Für eiligen Versand zu späterer Stunde empfiehlt die Post ergänzend das Briefzentrum in Langenfeld, Elisabeth-Selbert-Str. 6-8. Vom Stadtzentrum Hilden sind es rund 7km bzw. 15 Minuten Fahrt. Die Post in der Region wird von dort noch am nächsten Tag zugestellt.