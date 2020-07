Kommunalwahl in Hilden : „Im Rathaus läuft es nicht rund“

Hilden Michael Kleinbongartz leitet den Werkzeug-Hersteller Kukko und ist Vorsitzender des Industrievereins. Er berichtet exemplarisch für die Hildener Wirtschaft, was er von der Politik nach der Kommunalwahl erwartet.

Michael Kleinbongartz, Gesellschafter der Kukko Werkzeugfabrik Kleinbongartz & Kaiser oHg, einem über 101 Jahre alten Familienunternehmen, das ich in vierter Generation führen darf. Ich bin Vorsitzender des Hildener Industrievereins und des Fachverbands der Werkzeugindustrie (FWI) in Remscheid, der Werkzeugstadt in der ich von 55 Jahren auch geboren wurde. In Remscheid war ich für die FDP Ratsmitglied und Vorsitzender des FC Remscheid. Seit 32 Jahren bin ich mit meiner Frau Isabel verheiratet, habe zwei Kinder und lebe seit drei Jahren in der Schweiz am Lago Maggiore.