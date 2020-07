Arbeitsmarktzahlen für Juli : Arbeitslosenquote für Hilden und Haan steigt auf 6,8 Prozent

Die Arbeitgeber aus Haan und Hilden meldeten im Juli 108 neue Arbeitsstellen, das sind 122 weniger als vor einem Jahr. Foto: Robert Michael/dpa Foto: dpa/Robert Michael

Hilden/Haan Die Arbeitslosigkeit in Hilden und Haan ist im Juli gestiegen. Aktuell zählt die Hildener Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit 3213 Menschen – Haan 1102 (plus 49 gegenüber Juni, Quote 6,8 Prozent), Hilden 2111 (plus 46, Quote 6,8 Prozent) ohne Arbeitsplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das sind 95 mehr als im Vormonat und 704 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,8 Prozent (im Vorjahr lag die Quote bei 5,3 Prozent).

Im Juli meldeten sich 444 Personen (neu oder erneut) arbeitslos; das sind 36 weniger als im Vorjahr. Zeitgleich konnten 352 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 188 weniger im Vorjahresvergleich. Die Arbeitgeber aus Haan und Hilden meldeten im Juli 108 neue Arbeitsstellen, das sind 122 weniger als vor einem Jahr. Aktuell aktuell 359 freie Stellen gemeldet, vor einem Jahr waren es 551 mehr.

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit im Juli ist ganz saisontypisch. Eine Ursache sind die Ausbildungen, die in den Sommermonaten abgeschlossen werden. Die jungen Fachkräfte, die noch keine Anschlussverträge unterschrieben haben, melden sich jetzt arbeitslos“, erläuterte Kai Tymister, Chef der Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann. In diesem Jahr werde der saisonale Anstieg durch die Corona-Pandemie verstärkt. Insgesamt sei die Zunahme in diesem Juli etwa doppelt so hoch wie in den Vorjahren.

Auf dem Ausbildungsmarkt gebe es noch viele Chancen. Ein Ausbildungsstart sei bis Herbst oder Winter noch möglich. Bis Ende Juli wurden der Arbeitsagentur 2106 Ausbildungsstellen gemeldet, 444 oder 17,4 Prozent weniger als 2019. Aktuell sind 763 Lehrstellen noch frei.

Rund 40 Prozent der Firmen im Kreisgebiet haben Kurzarbeit angemeldet. Von März bis vorigen Montag wurden im Agenturbezirk 5618 Anzeigen auf Kurzarbeitergeld für 84.056 Personen bearbeitet. Zum Vergleich: Zur Finanzkrise der Jahre 2008/09 zeigten 1081 Unternehmen für 26.414 Beschäftigte Kurzarbeit an.

(dts)