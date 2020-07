Kplus-Gruppe reagiert : Kplus-Kliniken testen alle neuen Patienten

Info

Kreisweit 97 Corona-Kranke meldet der Kreis Mettmann für Donnerstag.

Stadtzahlen Davon leben in Erkrath 5 (plus 1), in Haan 4 (plus 2), in Heiligenhaus 11 (minus 2), in Hilden 13 (plus 2), in Langenfeld 5 (plus 1), in Mettmann 4, in Monheim 10, in Ratingen 25 (plus 5), in Velbert 19 (plus 1)und in Wülfrath 1. 1190 Personen gelten als genesen.