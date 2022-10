RE7 und RB48 betroffen : Wichtige Bahnstrecke in NRW bis Dienstag gesperrt

Wichtige Bahnstrecke in NRW bis Dienstag gesperrt

Die Sperrung zwischen Haan-Gruiten und Opladen hat nicht nur Auswirkungen auf den Regionalverkehr. Auch Fernzüge müssen weiträumig umgeleitet werden. Ein Überblick über die Maßnahmen.

So werden den Angaben zufolge Fernverkehrszüge zwischen den Strecken Bonn/Köln nach Berlin, Bonn/Köln nach Hamburg und Köln nach Süddeutschland umgeleitet. Die Stopps in Hagen, Wuppertal und Solingen und teilweise Köln entfallen dabei. Fernverkehrszüge der Strecke Köln–Dresden beginnen und enden bereits in Dortmund.