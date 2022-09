Haan : Zehn Jahre Boulekreis: Eine „Wir sind Haan“- Erfolgsgeschichte

Haan Mehr als 30 registrierte Boulespielerinnen und -spieler, alle über 60, manche sogar über 80 Jahre alt, treffen sich regelmäßig rund um das Friedensheim.

Seit nunmehr einem Jahrzehnt sind die Damen und Herren im und am Friedensheim aktiv – sorgen dort für reichlich Belebung und haben immer noch starken Zuspruch. Die Gruppe besteht momentan aus mehr als 30 registrierten Boulespielerinnen und -spielern, alle über 60 Jahre, manche sogar über 80 Jahre alt. „Das zeigt, wie jung Sport und Spaß an der frischen Luft hält“, heißt es in einer Mitteilung zum Jubiläum. Aufgrund der großen Beliebtheit der Gruppe wurde vor fünf Jahren die bestehende Bahn zu klein für alle Mitglieder. „Die Idee einer zweiten Bahn wurde daher freudig begrüßt, schnell in Angriff genommen und mit viel finanzieller sowie körperlicher Eigenleistung und großer Unterstützung des Friedensheims realisiert“, heißt es weiter.