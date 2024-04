Klassiker von Shakespeare Schüler bringen Sommernachtstraum auf die Bühne

Info

Premiere am Samstag Die 8. Klasse sowie das Mittelstufen-Orchester der Freien Walldorfschule Haan-Gruiten führen Wilhelm Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ in der Mehrzweckhalle der Schule auf. Die Premiere findet am 27. April um 19.30 Uhr statt. Eine weitere öffentliche Aufführung findet am 28. April um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. An den beiden Tagen vorher wird das Stück für die Schüler der Walldorfschule und für die Schüler der Grundschule Gruiten aufgeführt.