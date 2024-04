Schwerer Unfall in Haan Auto touchiert Baum und überschlägt sich

Das Fahrzeug habe sich dann überschlagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Feuerwehr musste den beschädigten Baum fällen.