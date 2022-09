Aktuelle Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Wieder deutlich mehr Corona-Infektionen

In jeder Stadt steigt die Zahl der Corona-Infektionen an, in zwei Städten sogar im dreistelligen Bereich. Auch die Inzidenz steigt deutlich. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen am 28. September 2022.

Fallzahlen Bestätigte Corona-Fälle gibt es am Mittwoch 4475, insgesamt 807 mehr als eine Woche zuvor. Davon leben in Erkrath 390 (+79), in Haan 249 (+20), in Heiligenhaus 230 (+34), in Hilden 444 (+55), in Langenfeld 564 (+113), in Mettmann 284 (+60), in Monheim 423 (+96), in Ratingen 826 (170), in Velbert 923 (+177) und in Wülfrath 142 (+5).