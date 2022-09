Kunstherbst in Haan : „Vorsicht Kunst“ in knapp 50 Schaufenstern

Haan Am Samstag startet die 19. Auflage des Haaner Kunstherbstes mit rund 40 Teilnehmern in der City. Die Werke sind bis zum 23. Oktober zu sehen.

„Kunst ist spannend, anregend und immer interessant.“ Mit diesem Satz lobte Peter Püschel, der Vorsitzende des Vereins „Kunst in der Stadt Haan“ im vergangenen Jahr die Teilnehmer des Haaner Kunstherbstes. Dass diese Aussage nach wie vor Gültigkeit besitzt, zeigt die Teilnehmerliste zur 19. Auflage der Kunstaktion, die am Samstag um 15 Uhr vom stellvertretenden Bürgermeister Klaus Mentrop (CDU) in der Marktpassage eröffnet wird. „Fast 40 Künstlerinnen und Künstler präsentieren die unterschiedlichsten Kunsttechniken und Sujets“, heißt es dazu im Programmheft. Nicht alle sind Haaner, denn die Präsentation, die bis zum 23. Oktober andauert, steht auch Auswärtigen offen.

Während die Haaner Innenstadt und die Bahnstraße in Gruiten ab Samstag also einmal mehr zur Kunstmeile werden, lockt der traditionelle Kunstabend in der städtischen Bücherei am 5. Oktober mit interessanten Gästen und Gesprächen. Peter Püschel hofft, dass das Interesse in der Bevölkerung auch in diesem Jahr wieder groß sein wird. Er rät: „Machen Sie den Haaner Kunstherbst zu Ihrer Begegnung mit Kunst. Denn Kunst ist sinnlich.“