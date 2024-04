Wenn das Geld nicht reicht Netzwerk bietet Beratung zum Stromverbrauch

Das Netzwerk „Wir sind Haan“ bietet in Kooperation mit der Verbraucherzentrale einen Vortrag mit anschließender Beratung zu Stromverträgen an. Zum Hintergrund: Haushalte mit wenig Geld werden durch die hohen Preise für Strom besonders belastet. Wer zudem keine Rücklagen hat, kann bei steigenden Kosten leicht in eine Schuldenfalle geraten. „Ziel ist es, die Handlungskompetenz der Menschen zu stärken und in der Folge die Haushalte finanziell zu entlasten”, fasst Eva Jaci, Energierechtsberaterin der Verbraucherzentrale, den Zweck der Veranstaltung zusammen. Im Fokus stehen dabei Abschläge, Anbieter, Tarife und die Stromrechnung. Geklärt wird zudem, wie sich Stromsperren vermeiden lassen. Erreicht werden sollen Menschen, die mit dem System der Abschlagszahlungen nicht vertraut sind oder sich der Möglichkeit eines Tarifwechsels nicht bewusst sind. In Kursen, Vorträgen und mit Informationsmaterialien, die speziell auf die Zielgruppe zugeschnitten sind, vermittelt die Verbraucherzentrale Wissen rund um das Thema. Stattfinden wird dieser Termin am Dienstag, 30. April, von 16 bis 17.30 Uhr im Haus der Kirche an der Kaiserstraße 40.