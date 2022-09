Suche nach geeigneter Immobilie : Vom Kundencenter zur Bahnhofswache?

Das Stadtwerke-Kundencenter an der Krefelder Straße wird als möglicher Standort für die geforderte Bahnhofswache betrachtet. Foto: Simon Janssen

Neuss In der Diskussion um die geplante Bahnhofswache in der Neusser Innenstadt wird erstmalig ein konkreter möglicher Standort genannt – und das Objekt an der Krefelder Straße ist ein ziemlich prominentes. Das ist der Stand der Dinge.