Haaner Schüler erfolgreich bei „Jugend debattiert“ “Gut streiten zu können ist eine wertvolle Fähigkeit“

Wenn man nicht bereits wüsste, was Benjamin Greipl gerade erreicht hat – man könnte es schon nach einem kurzen Kennenlernen zumindest erahnen. Wer sich mit dem 16-jährigen Schüler des Gymnasiums Haan unterhält, merkt bald: Er versteht es, sich gut auszudrücken und Argumente darzulegen. Das kommt nicht von ungefähr: Vor kurzem hat er beim Landeswettbewerb „Jugend debattiert“ in Düsseldorf den zweiten Platz erreicht und sich damit für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Bei über 200.000 Schülern, die deutschlandweit an dem Wettbewerb teilgenommen haben, ist er damit einer von 32 in seiner Altersklasse, die es in die finale Runde geschafft haben. Dabei gilt es zu bedenken, dass jedes der 16 Bundesländer zwei Kandidaten ins Rennen schickt und in NRW die Konkurrenz naturgemäß besonders zahlreich ist.