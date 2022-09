Veranstaltungen in unserer Region : Das ist am Wochenende bei uns los

Das ist am Wochenende bei uns los

Veranstaltungen in unserer Region

Der VfB spielt gegen Fortuna Düsseldorf, die Bläck Fööss treten in Hilden auf, der Kunstherbst in Haan startet, Urdenbach feiert Erntedank – es wird zwar ruhiger, das Veranstaltungsangebot bleibt aber vielfältig.

Auch an diesem Wochenende, 25. und 26. September 2022, gibt es im Kreis Mettmann und darüber hinaus wieder viele tolle Veranstaltungen, unter anderem das U19-Bundesligaspiel VfB Hilden gegen Fortuna Düsseldorf , den Haaner Kunstherbst und das Erntedankfest in Urdenbach.

Langeweile kann am Wochenende in Hilden, Haan, Mettmann, Langenfeld, Monheim und den anderen Städten des Kreises eigentlich nicht aufkommen. In allen Kommunen laden Vereine, Initiativen und Institutionen zu spannenden Veranstaltungen ein.