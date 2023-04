Windrad-Havarie in Grevenbroich Beschädigtes Rotorblatt stürzt zu Boden

Sechs Tage nach der Havarie des Prototyps für das neuartige Windrad „Vertical Sky“ auf der Frimmersdorfer Höhe sind Rettungskräfte am Freitag erneut zum Windtestfeld ausgerückt. Anwohner hatten den Notruf gewählt: Aus der Ferne konnten sie beobachten, wie das 54 Meter lange und 22 Tonnen schwere Rotorblatt, das seit Montag am „seidenen Faden“ hing, im Wind zu baumeln begann, Trümmerteile herunterstürzten und das Bauteil schließlich in Gänze abbrach. Es stürzte unmittelbar am Mast des Windrads zu Boden. Von dem Rotorblatt blieb nur ein großer Haufen Schrott übrig.