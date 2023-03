Unfall in Grevenbroich Ein Verletzter bei Kollision zwischen Auto und Fahrrad

Südstadt · Am Freitagnachmittag ist es zu einem Unfall an der Kreuzung Kolpingstraße/Neuenhausener Straße in der Grevenbroicher Südstadt gekommen. Was passiert ist.

31.03.2023, 15:02 Uhr

Die Polizei sperrte die Straße, der Verletzte wurde versorgt. Foto: Kandzorra, Christian

In der Südstadt ist es am Freitag gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, der eine verletzte Person forderte. Wie die Polizei am Nachmittag auf Anfrage mitteilte, waren ein Auto und ein Fahrradfahrer an der Kreuzung Kolpingstraße/Neuenhausener Straße miteinander kollidiert. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

(cka)