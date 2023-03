Straßenränder verschönert Langwadener Kinder gestalten bunten Osterschmuck fürs Dorf

Wo wohnt der Osterhase? Wer durch Langwaden fährt, wird das bunte Eier versteckende Langohr in diesem Dorf vermuten. An der L 142 dort grüßen lustig dreinblickende Häschen sowie Ostereier den Vorbeifahrenden. Und auch an vielen anderen Stellen an Langwadener Straßen sind hölzerne Ostergrüße postiert worden. Seit mehreren Jahren bereits sorgen die Langwadener Jahreszeiten-gemäß für Farbtupfer im Ortsbild. Vor wenigen Tagen nun tauchte der Osterschmuck auf, an dem rund 40 „Lankemer Kids“ zwischen zwei und zehn Jahren mitgearbeitet haben.