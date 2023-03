Veranstaltung in Grevenbroich Großes Interesse an Vortrag zu Testament und Vorsorge

Die gesetzliche Erbfolge hat in Deutschland über 450 Paragrafen im bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Nicht nur deshalb empfiehlt der Notar, in jedem Fall ein Testament zu erstellen. Und wieder ein Fallbeispiel: Die Eheleute Meyer haben ein hohes Vermögen, vier Kinder und zwölf Enkelkinder. In einem Testament haben sie sich gegenseitig als Alleinerben eingesetzt. Erst, wenn beide Elternteile tot sind, greift die gesetzliche Erbfolge zu Gunsten der Erbengemeinschaft.