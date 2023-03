Elsbachtunnel in Grevenbroich Schranken sollen bei Starkregen gleichzeitig schließen

So hatte die Fraktion Mein Grevenbroich einen zehn Punkte umfassenden Fragenkatalog an die Zentrale der Stadtbetriebe geschickt. Die Politiker wollten wissen, wie das Schranken-Management in der Praxis funktionieren soll. Eine Frage, die sich auch viele Bürger gestellt hatten: Wie soll sichergestellt werden, dass sich keine Autos mehr in den Tunnel begeben, wenn die Schranken auf der einen Seite schon geschlossen sind? Dazu die Stadtbetriebe: „Die Sperrung des Elsbachtunnels erfolgt aus beiden Richtungen zeitgleich. Der Bereitschaftsdienst bleibt vor Ort, bis bereits in den Tunnel eingefahrene Fahrzeuge den gesperrten Bereich verlassen haben.“