Stellplatz-Not in Grevenbroich Politik drängt auf schnelle Lösung für Parkplatz-Problem im Bahnhofsviertel

Seit der Umgestaltung des letzten Abschnitts der Bahnstraße im Rahmen des Integrierten Stadt-Entwicklungskonzepts (ISEK) wimmelt es dort nur so vor Falschparkern. Der Grund: Anwohner wissen durch den Wegfall von insgesamt 70 Stellplätzen nicht mehr, wo sie ihre Autos parken sollen. Die Parkplatz-Not schlägt allmählich in Wut um – auch weil Geschäftsleute um Kunden fürchten müssen, die schlicht nicht mehr wissen, wo sie parken sollen. Das zwingt die Stadtbetriebe Grevenbroich, eine Lösung zu finden. Die Politiker haben die Notwendigkeit jetzt in der Sitzung des Beirats Bauen noch einmal unterstrichen.