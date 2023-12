Digitalisierung in Langenfeld Parken: Schranken und Ticketautomaten kommen weg

Parken in Langenfeld wird digital: Schranken und Ticketautomaten auf Parkplätzen und in Parkhäusern kommen weg. Das hat die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) im März vorgeschlagen und der Rat so beschlossen. Einstimmig. Hintergrund ist, dass die vorhandenen technischen Anlagen veraltet, teils marode und störanfällig sind. Ersatzbeschaffungen würden sich fast auf einen Millionenbetrag addieren. Deshalb setzt die SEG künftig auf digitale Kennzeichenerfassung. Ein externer Dienstleister wird die kostenpflichtigen Parkplätze bewirtschaften. „Die Verträge sollen in der kommenden Woche geschlossen werden“, kündigt Planungsdezernent Thomas Küppers an, der zugleich Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) ist.