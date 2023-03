Am Toom-Baumarkt in Grevenbroich Tankstelle wird erweitert - was dort entstehen soll?

Sie ist eine der großen Tankstellen im Stadtgebiet, doch Super, Diesel und Co. gibt es in der Anlage neben dem Toom-Baumarkt und am Kreisel bei McDonald’s zurzeit nicht. Die große Preistafel am Kreisverkehr ist erloschen, die Tankstelle geschlossen. Arbeiter mit Baufahrzeugen haben dort das Sagen. „Wir bauen einen Shop“, erklärt Nico Arndt, technischer Leiter bei der Firma Oktan mit Sitz in Hamburg, die bundesweit rund 60 Tankstellen betreibt, darunter die mit dem Logo „TankBesserGünstig 24h Tanken“ an der Straße An der Zuckerfabrik.