Hohe Investition am Krankenhaus Grevenbroich Neues MRT für die Radiologie am „Elisabeth“

Am Samstag wurden noch Patienten „in die Röhre“ geschoben, kurz danach wurden im Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin (ZRN) ganze Wände durchbrochen: Die Praxis, die an das Elisabeth-Krankenhaus angegliedert ist, ist jetzt eine Baustelle. Die Mediziner investieren in ein neues Gerät für die Magnetresonanztomographie (MRT) und bekennen sich damit zum Standort Grevenbroich – in einer Zeit, in der mal wieder über ein mögliches Aus für das Krankenhaus diskutiert wird. Der Austausch des Hightech-Geräts ist für die eigenständige Praxis, die losgelöst vom Rheinland Klinikum betrieben wird, baulich wie finanziell mit großem Aufwand verbunden.