Haus Welchenberg in Grevenbroich Therapiezentrum lädt wieder zum großen Osterbasar

Wie gut diese Arbeitsteilung ineinander greift, beschreibt Michael Gerresheim. „Ich hobel die Bretter, säge, schleife glatt“, sagt er und zeigt auf einen bunten, eiförmigen Hahn. „Dann gebe ich es weiter an die Malerwerkstatt. Wenn dort alles fertig bemalt ist, baue und schraube ich die Teile endgültig zusammen“, sagt er. Der Mönchengladbacher lebt seit fünf Jahren im Therapiezentrum Haus Welchenberg. Bereits an seinem ersten Tag habe er sich für die Arbeitstherapie in der Holzwerkstatt entschieden. „Es ist eine anspruchsvolle und schöne Arbeit. Jeden Tag pinseln ist auch nicht so mein Ding“, sagt er. Michael Gerresheim deutet dabei auf die Tür zum Nebenraum, die aus der Holzwerkstatt ins Maleratelier führt. Dort bemalt Gabriele Vermeer gerade die neuesten Holzwerke Gerresheims und seiner Kollegen. Im Gegensatz zu ihm „pinselt“ Vermeer gerne. „Ich bin seit dreieinhalb Jahren hier. Es macht mir sehr großen Spaß“, sagt sie. Bei ihrer Arbeit gibt sich Vermeer sichtlich Mühe. Als sie zwei radfahrende Osterhasen bemalt, sitzt jeder Pinselstrich. „Was man macht, soll man ja gründlich machen“, sagt sie. Die Fahrrad-Osterhasen will sie besonders bunt bemalen. „Die sollen vor allem für die Kinder sein.“