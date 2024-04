Unterkunft in Grevenbroich-Hemmerden „In der Dell“ rollen die Bagger für das Flüchtlingsheim

Im Gebiet „In der Dell“ in Hemmerden sind Bagger angerollt, um auf einer 2618 Quadratmeter großen Fläche den Bau eines aus zwei Baukörpern bestehenden Flüchtlingsheims vorzubereiten. Jetzt wird auch für diejenigen, die mit dem landläufigen Begriff „In der Dell“ nicht viel anfangen konnten, ersichtlich, wo genau die städtische Unterkunft entstehen soll. Die Stadt hat dafür ein Gelände an der Daimlerstraße gepachtet, das gegenüber der Einmündung zur Borsigstraße liegt – in unmittelbarer Nähe zur A46.