Peter Lopski aus Grevenbroich und seine oktanhaltigen Malereien Eine Autobahn voller Kunst

Im Berufsleben als Maschinenbaumeister aktiv, war Peter Lopski sauberes, millimetergenaues Arbeiten gewöhnt. Diese Akkuratesse setzte der Kraftwerker in seiner Freizeit auch künstlerisch um. Anfangs ausschließlich in Form von Eindrücken aus der Natur, die er in der heimischen Erft-Landschaft gewann. „Doch immer nur schiefe Bäume zu malen, das war mir auf die Dauer zu langweilig“, sagt Lopski. Er brauchte was anderes, was Aufregenderes, was mit Technik.