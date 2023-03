Aktive Ehrenamtler in Wevelinghoven Rot-Kreuzler sind seit 100 Jahren im Einsatz

Domizil des Ortsvereins ist das 2001 bezogene Ausbildungszentrum an der Poststraße 17, „unser Schmuckstück“, sagt Margarete Kranz. Zu den großen Einsätzen der vergangenen Jahrzehnte gehören etwa 21 Hilfstransporte nach Celje in Slowenien in den 90er Jahren, wegen des Balkankrieges waren damals viele Flüchtlinge in die Stadt gekommen. Seit 30 Jahren pflegen die Wevelinghovener eine Freundschaft zu den Rot-Kreuz-Kollegen in Celje. Zu den heutigen Aufgaben gehören unter anderem Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheinanwärter, Sanitätseinsätze bei circa 20 Events im Jahr – Schützenfesten, Sportveranstaltungen und Reitturnier –, die Blutspendetermine mit jährlich rund 1300 Spendern sowie die Mitarbeit in der ersten Einsatzeinheit im Katastrophenschutz im Kreis. Sieben Fahrzeuge besetzen die Wevelinghovener gemeinsam mit dem Ortsverein Grevenbroich, erklärt stellvertretender Bereichsleiter Michael Tollhausen. Bei der Flutkatastrophe 2021 war die Einheit im Ahrtal im Einsatz, hat Hilfsgüter verteilt. Auch bei Bombenentschärfungen ist die Unterstützung der Rot-Kreuzler gefragt.