Spezialkräfte in Grevenbroich SEK-Einsatz am frühen Morgen in Wevelinghoven

Dass am Mittwoch Schüsse gefallen seien, bestätigte der Polizeisprecher am Donnerstag nicht, wohl aber seien Türen geöffnet worden. Ansonsten hüllt sich die Polizei weitgehend in Schweigen, „aus ermittlungstaktischen Gründen“, heißt es. Nur so viel: Wie die Polizei erklärt, haben die Einsatzkräfte ein Einfamilienhaus durchsucht, Beweismittel wurden sichergestellt. Zudem seien „Personen angetroffen worden, die weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen wurden“, so der Sprecher. Zum Anlass für die Durchsuchung hält sich die Pressestelle bedeckt. Anlass seien „verschiedene Verfahren“. Um Betäubungsmittel, wie im Ort vermutet wird, sei es nicht gegangen. Die Kriminalpolizei in Grevenbroich hatte bei der Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach den Durchsuchungsbefehl erwirkt, dort gab es keine weiteren Infos.