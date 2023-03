SPD lädt nach Grevenbroich ein Bundestagspolitiker besichtigen Bahnhofsviertel – im Anschluss öffentliche Sicherheits-Diskussion

Initiator der Veranstaltung ist Fiedlers Parteikollege, der Grevenbroicher Bundestagsabgeordnete und Kreis-SPD-Vorsitzende Daniel Rinkert. „Leider nehmen im gesamten Rhein-Kreis die Meldungen über massive Gewalttaten und Einbrüche zu. Die Politik ist nun in der Pflicht, Strategien zu entwickeln, so dass dieser Entwicklung entgegengewirkt werden kann“, begründet Rinkert seine Entscheidung für eine Podiumsdiskussion. Auch in Grevenbroich kam es zuletzt vermehrt zu Gewalttaten. Hier waren vor allem das Bahnhofsviertel und das Stadtzentrum Schauplatz von Eskalationen. „Die Podiumsdiskussion soll ein erster Anstoß sein, welche Maßnahmen in Betracht gezogen und umgesetzt werden können, um Sicherheit für die Menschen zu gewährleisten“, sagt Rinkert.