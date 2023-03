Freifläche in Grevenbroich Waldwiese in der Südstadt soll „Natur-Erlebnisort“ werden

Der Bolzplatz am Ende der Straße „Zur Waldwiese“ in der Südstadt soll umgestaltet werden zu einem Ort, an dem Kinder die Natur erleben können. Das ist der Kern eines Konzepts für das 20.000 Quadratmeter große Areal, das die Stadtbetriebe nun vorgelegt haben. Seit Jahren wünschen sich viele eine Aufwertung des Areals. Stark gemacht hatte sich dafür unter anderem die Fraktion Mein Grevenbroich, die jüngst von den Stadtbetrieben Pläne zur Entwicklung gefordert hatte. Diese Pläne präsentierte nun Stadtbetriebe-Mitarbeiterin Ulrike Sell den Mitgliedern des Umweltbeirats. Das Fachgremium soll in einer seiner nächsten Sitzungen eine Entscheidung treffen.