Kosten sind explodiert Feuerwache-Erweiterung wird fast doppelt so teuer wie geplant

Vor fast genau zwei Jahren, Ende 2021, waren die hauptamtliche Wache und der Löschzug Stadtmitte von der Lilienthalstraße in die neue Feuer- und Rettungswache an der K 10 umgezogen. Schon im Vorfeld gab es Äußerungen, dass der 137 Meter lange Komplex eigentlich für die Feuerwehr zu klein sei. Tatsächlich war bereits 2017 an eine Erweiterung gedacht, der Plan aber zurückgestellt worden. Die Politik hatte beschlossen, dass die Baukosten auf acht Millionen Euro gedeckelt werden.