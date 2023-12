An Kreuzung in Neuss Bus-Insassin bei Unfall leicht verletzt

Eine 48 Jahre alte Frau aus Neuss ist bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es um 15.25 Uhr an der Kreuzung Kölner Straße/Hammfelddamm/Alexianerplatz/Berghäuschensweg zu dem Vorfall.