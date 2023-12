Brand fordert zwei Verletzte Brennender Kühlschrank löst Feuerwehreinsatz in der Südstadt aus

Ein Feuer in der Küche eines mehrgeschossigen Einfamilienhauses an der Straße Am Knupp hat am späten Montagabend einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Einheiten rückten gegen 23 Uhr in die Südstadt aus. Noch auf der Anfahrt erfuhren die Retter, dass eine Mutter und ihr Sohn das Gebäude bereits verlassen hatten. Sonst soll sich niemand mehr in dem Haus aufgehalten haben.