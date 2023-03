Senioren in Discounter bedrängt Taschendiebe schlagen in Neuss und Grevenbroich zu

Das erste Opfer war eine Seniorin. Sie war am Donnerstag, 30. März, in einem Discounter an der Krefelder Straße in Neuss. Gegen 11 Uhr wurde die Neusserin von zwei jungen Frauen bedrängt - die Unbekannten versuchten die Handtasche der Seniorin zu fassen. Das Duo verließ danach den Markt und die Neusserin musste feststellen, dass ihre Geldbörse fehlte. Diese hatte sie in der verschlossenen Handtasche mit sich getragen. Die Tatverdächtigen sollen jung und dunkelhaarig gewesen sein.