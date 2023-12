Am Donnerstagmorgen auf der L137 Schwerer Unfall auf der Rheinberger Ortsumgehung fordert drei Verletzte

Am Donnerstagmorgen hat sich ein Unfall in Rheinberg ereignet. Dabei hätten drei beteiligte Personen Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Gegen 6.25 Uhr sei eine 27-jährige Rheinbergerin mit ihrem Auto die L137 (Moerser Straße) aus Fahrtrichtung Alpen/Xanten kommend in Fahrtrichtung Moers unterwegs gewesen. Am Abzweig L155 bog die Frau nach links auf die L155 in Richtung Kreisverkehr Melkweg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 32-jährigen Weselers. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto des Mannes gegen das Auto eines 48-jährigen Rheinbergers geschleudert, der mit seinem Auto auf der L155 an der Einmündung zur Ortsumgehung stand.