Kleiner, wendiger, moderner, effizienter Feuerwehr Grevenbroich erhält neues Fahrzeug für kleine Einsätze

Das Fahrzeug soll in der Feuer-Hauptwache an der St.-Florian-Straße stationiert werden. Zur Ausstattung des Vehikels zählt eine LED-Umfeldbeleuchtung mit Zusatz-Spots, die eine hilfreiche Eigenschaft hat: Sie soll andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden. Dafür sorgen laut Stadt spezielle Streuscheiben. In Sachen Beleuchtung hat das KEF aber noch mehr zu bieten: Es verfügt über einen pneumatisch auf bis zu fünf Metern Höhe ausfahrbaren Lichtmast. Auch dort kommt moderne LED-Technik zum Einsatz.