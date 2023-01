Testfeld in Grevenbroich Risse an Rotor legen neuartiges Windrad lahm

Der Prototyp des neuartigen Windrads „Vertical Sky“ auf der Frimmersdorfer Höhe wird sich so schnell nicht drehen. Eigentlich sollte die Anlage vor wenigen Wochen in den Probebetrieb gehen, doch die Arbeiten wurden gestoppt. Der Grund: Bei einer Inspektion wurden Risse am Rotor entdeckt, die sicherheitsrelevant sein könnten. Das teilte Patrick Richter auf Anfrage unserer Redaktion mit. Richter ist Chef des in Dübendorf bei Zürich ansässigen Unternehmens, das seiner Neuentwicklung Kostenpflichtiger Inhalt zwei Jahre nach der Havarie auf dem Windtestfeld im Süden der Stadt eine zweite Chance gibt. Im Sommer 2022 wurde das Windrad mit verbesserter Technik neu aufgebaut, nachdem sich im Herbst 2020 bei einem Sturm ein Rotorblatt gelöst hatte und auf einen Acker gestürzt war.